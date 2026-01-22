Экс-директор интерната для людей с психрасстройствами непонятно на что купила квартиру за 21 млн рублей

В Самарской области суд по требованию прокуратуры заберет у экс-директора бюджетного учреждения квартиру, купленную на неподтвержденный доход.

Женщина, работавшая директором Приволжского дома-интерната для граждан с психическими расстройствами, купила в Самаре квартиру за 21 млн рублей. При этом ее совокупный доход за предшествующие три года оказался меньше этой суммы. Также женщина не смогла подтвердить законность происхождения более 4,3 млн руб., поступивших на ее счета с 2021 по 2023 год.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала обратить деньги и имущество в доход государства. Суд согласился и решил взыскать квартиру и средства, законность получения которых ответчица не смогла подтвердить.