Иван Носков: "Мы будем способствовать налаживанию связей между промышленниками и предпринимателями двух стран" Власти Самары заблокировали территорию Мазутных озер Иван Носков: "Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов" Иван Носков полностью перешел в МАХ 20 дизайн-проектов обсудили жители Самары в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"

Иван Носков: "Мы хотим жить в комфортном и красивом городе, поэтому постепенно очищаем Самару от шатров, прилавков, стихийных мини-рынков"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самары Иван Носков провел традиционный субботний объезд территории — в это раз он проходил в Промышленном районе. Подробности визита мэр рассказал в своём канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Программа объезда была сформирована также и по вопросам жителей, которые приходят ко мне во ВКонтакте, а от жителей Промышленного района поступает больше всего обращений. Но это не говорит о том, что здесь больше всего проблем. Объективно Промышленный район — это один из самых густонаселенных районов Самары", — пишет Иван Носков.

В преддверии садово-огородного сезона актуален вопрос организации бесплатных мест торговли для пенсионеров — тех, кто реализует продукцию со своих огородов и садов. С руководителем торгового центра "Старозагорский" обсудили приведение в этом году в порядок фасада. Торговые павильоны, размещенные рядом, предприниматели тоже приведут в соответствие с принятым дизайн-кодом. А сельскохозяйственную ярмарку разместят рядом с ТЦ.

"В целом скажу по ярмаркам. Уже сейчас пересматриваем их внешний вид и места размещения. Также проверяем все договоры на размещение киосков на газонах и тротуарах. Мы все хотим жить в комфортном и красивом городе, поэтому постепенно очищаем Самару от шатров, прилавков, стихийных "мини-рынков". Социально ответственный бизнес это понимает, жители поддерживают. С теми, кто не заинтересован вести бизнес в красивом и чистом городе, будем разговаривать строго, но в рамках закона", — пообещал мэр.

В ходе объезда мэр встретился с жителями проспекта Карла Маркса. В прошлом году рядом со школами №№ 93 и 45, детскими садами №№ 359 и 373 организовали дорогу, тротуар с освещением, скоро здесь появятся пешеходные переходы в виде искусственных дорожных неровностей с соответствующими знаками. Следующий этап — привести в порядок лестницу и подходы из дворов к соцучреждениям, что постараются выполнить за счет экономии средств во втором полугодии этого года.

Все остальные вопросы касались благоустройства придомовых территорий. Обсудили с жителями возможные варианты, такие как участие в программах "Формирование комфортной городской среды" или "Народный бюджет Самарской области".

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

