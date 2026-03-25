Иван Носков: "Мы должны знать своих героев — предприятия, составляющие основу экономики города, области и страны"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Стартовал прием заявок на конкурс "Лучшее предприятие в городском округе Самара". Об этом сообщил в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

"Самара носит почетное звание Города трудовой доблести за заслуги дедов и прадедов в прошлом. Но и сегодня десятки тысяч самарцев продолжают начатое дело, и сотни предприятий создают будущее России. О них нужно знать и рассказывать, поскольку Самара сильна не только своими туристическими красотами, но и развитой промышленностью.

Это важно и для самих предприятий — не только как поиск потенциальных партнеров. В сегодняшних условиях дефицита кадров важен приток молодых специалистов. Тысячи молодых самарцев сейчас получают профессиональное образование или выбирают будущую профессию. Быть "Лучшим предприятием города Самары" — значит обратить на себя внимание потенциальных сотрудников. Да и ребятам важно знать, что их знания востребованы здесь, дома, на самарских предприятиях", — считает Иван Носков.

Заявки принимаются до 15 апреля по 13 номинациям: комплекс нефтегазовой промышленности; химико-фармацевтический комплекс; комплекс производства резиновых и пластмассовых изделий; машиностроительный комплекс; оборонно-промышленный комплекс и другие.

Принять участие могут все предприятия с численностью работающих свыше 100 человек.

Подробности здесь и по телефону 8 (846) 333-58-47.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

