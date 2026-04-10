"Фотограф" без камеры: обман ради господдержки обернулся для самарчанки судом и долгом

Куйбышевский районный суд Самары признал местную жительницу виновной в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщается на сайте суда.
По данным следствия, в мае 2025 г. гражданка обратилась в центр соцзащиты населения, с намерением начать индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере фотоуслуг. При этом она подала заведомо ложные сведения для получения государственной поддержки на развитие собственного дела, а также не проходила обучение по профессии фотографа, не обладала необходимым оборудованием, а главное не имела намерения заниматься предпринимательством.
В результате обмана обвиняемая получила от государства свыше 280 тыс. руб. и распорядилась средствами не по назначению.
Подсудимая вину признала и частично возместила ущерб в 135,5 тыс. рублей.
С учетом личности подсудимой, ее семейного положения и частичного возмещения ущерба суд признал женщину виновной в совершении мошенничества, при получении выплат в крупном размере и назначил наказание 2 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В течение испытательного срока осужденная обязана полностью возместить причиненный ущерб.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора в пользу министерства социально‑демографической и семейной политики Самарской области и взыскал с самарчанки 145 790 рублей.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???