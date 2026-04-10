"Фотограф" без камеры: обман ради господдержки обернулся для самарчанки судом и долгом

Куйбышевский районный суд Самары признал местную жительницу виновной в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщается на сайте суда.

По данным следствия, в мае 2025 г. гражданка обратилась в центр соцзащиты населения, с намерением начать индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере фотоуслуг. При этом она подала заведомо ложные сведения для получения государственной поддержки на развитие собственного дела, а также не проходила обучение по профессии фотографа, не обладала необходимым оборудованием, а главное не имела намерения заниматься предпринимательством.

В результате обмана обвиняемая получила от государства свыше 280 тыс. руб. и распорядилась средствами не по назначению.

Подсудимая вину признала и частично возместила ущерб в 135,5 тыс. рублей.

С учетом личности подсудимой, ее семейного положения и частичного возмещения ущерба суд признал женщину виновной в совершении мошенничества, при получении выплат в крупном размере и назначил наказание 2 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В течение испытательного срока осужденная обязана полностью возместить причиненный ущерб.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора в пользу министерства социально‑демографической и семейной политики Самарской области и взыскал с самарчанки 145 790 рублей.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

