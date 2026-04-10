Самарский пенсионер лишился 1 млн рублей после звонков от лже‑сотрудников "Госуслуг"

В Промышленном районе Самары возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в течение 10 дней неизвестные звонили 70- летнему пенсионеру, представляясь сотрудниками портала "Госуслуги". В ходе серии телефонных разговоров мошенники убеждали мужчину, что его сбережениям угрожает опасность и их необходимо срочно "обезопасить".

Следуя указаниям преступников, пенсионер перевел более 1 млн рублей личных сбережений на "безопасный счет". Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

