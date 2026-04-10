Экс-финансовый директор аэропорта "Курумоч" осуждена за хищение более 10 млн рублей

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор в отношении бывшего финансового директора международного аэропорта "Курумоч". Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

По данным следствия, фигурантка, занимала руководящую должность с 2016 по 2020 год. Обладая доступом к финансам аэропорта и аффилированных структур, она расходовала их на удовлетворение собственных нужд.

В результате аэропорту был причинен материальный ущерб на сумму свыше 10 млн рублей.

Суд признал гражданку виновной по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также виновница обязана компенсировать причиненный ущерб.

Приговор оглашен в среду, 8 апреля. Согласно сведениям, размещенным на сайте суда, фигуранткой дела, вероятнее всего, является Елена Войнилова.