Самарца задержали за обещание "выкупить" за 8 млн задержанную у силовиков

За крупную сумму мужчина гарантировал освобождение подозреваемой. Женщину действительно освободили, но на законных основаниях.

Как следует из судебных материалов, под следствие за посредничество во взяточничестве подпал Роман Петросян. Изначально была задержана супруга его друга. Горюющий муж пришел к Петросяну и попросил помощи. А Петросян заявил, что знает "одного человечка", который может помочь. Дальше Петросян свел друга с другим своим товарищем.

"Спустя некоторое время последний озвучил сумму в 6 млн рублей, за которую его супругу до Нового года выпустят под домашний арест, вернут изъятую у нее технику и в течение трех месяцев "выведут" из уголовного дела. Позднее был также разговор и о смене следственной группы", - указано в материалах суда.

Переживающий муж ездил на встречу к этому "решающему вопросы" человеку вместе с Петросяном. После передачи 6 млн оказалось, что нужно передать еще два. За 8 млн расстроенный супруг получил номер телефона нового адвоката, с которым следовало теперь работать. Потом задержанной супруге изменили меру пресечения, так как она заключила досудебное соглашение. Позже муж и жена осознали, что ее освобождение произошло на законных основаниях, а 8 млн рублей они потеряли. Тогда телефонные разговоры с Петросяном стали записывать, а потом обратились с заявлением в полицию. В итоге Петросяна приговорили к семи годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве.