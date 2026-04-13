Самарца задержали за обещание "выкупить" за 8 млн задержанную у силовиков

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За крупную сумму мужчина гарантировал освобождение подозреваемой. Женщину действительно освободили, но на законных основаниях.

Как следует из судебных материалов, под следствие за посредничество во взяточничестве подпал Роман Петросян. Изначально была задержана супруга его друга. Горюющий муж пришел к Петросяну и попросил помощи. А Петросян заявил, что знает "одного человечка", который может помочь. Дальше Петросян свел друга с другим своим товарищем.

"Спустя некоторое время последний озвучил сумму в 6 млн рублей, за которую его супругу до Нового года выпустят под домашний арест, вернут изъятую у нее технику и в течение трех месяцев "выведут" из уголовного дела. Позднее был также разговор и о смене следственной группы", - указано в материалах суда.

Переживающий муж ездил на встречу к этому "решающему вопросы" человеку вместе с Петросяном. После передачи 6 млн оказалось, что нужно передать еще два. За 8 млн расстроенный супруг получил номер телефона нового адвоката, с которым следовало теперь работать. Потом задержанной супруге изменили меру пресечения, так как она заключила досудебное соглашение. Позже муж и жена осознали, что ее освобождение произошло на законных основаниях, а 8 млн рублей они потеряли. Тогда телефонные разговоры с Петросяном стали записывать, а потом обратились с заявлением в полицию. В итоге Петросяна приговорили к семи годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

