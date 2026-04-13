В Тольятти курьер интернет-магазина похитил посылку с новогодними игрушками

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего безработного уроженца с. Чувашская Решетка Барышского района Ульяновской области. Его обвиняют в преступлении по статье "Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину".

В конце ноября 2025 года мужчина с аккаунта супруги зарегистрировался в качестве курьера в интернет-сервисе "Яндекс Доставка", после чего он принял заявку на доставку почтового отправления в отделение почтовой связи. Получив от клиента новогоднюю посылку, которую нужно было доставить на почту с отправкой в Чехию, и 3400 рублей для оплаты посылки, обвиняемый с фирменной сумкой с логотипом на велосипеде доехал до почты.

Предполагая, что в посылке находятся ценные вещи, он решил не сдавать отправление, а похитить его. Мужчина сфотографировал коробку и сформировал отчет о якобы выполненной им работе. Затем он отправился с посылкой и деньгами к себе домой, вскрыл ее и обнаружил детские вещи, мягкие и новогодние игрушки, 8 коллекционных монет Олимпийских Игр в Сочи, детские фишки и журнал, а также коробку конфет и прочие мелочи.

Разочаровавшись, что ничего ценного в посылке нет, он выбросил часть ее содержимого, конфеты съел, деньги потратил на личные нужды. После того, как его задержали полицейские, он добровольно вернул потерпевшему оставшиеся вещи и плюшевые игрушки, а также похищенные 3400 рублей.

Причиненный ущерб потерпевший оценил в 14 тысяч рублей, который ему возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения.

"Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Автозаводского района.