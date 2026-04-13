Бдительный таксист из Тольятти уберег пенсионерку от мошенников и спас ее деньги

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В конце марта в полицию Автозаводского района обратился местный житель, работающий таксистом, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчина пояснил, что получил заказ на доставку посылки из Тольятти в Самару. Приехав по указанному адресу за посылкой, он заметил, что бабушка, передавая ему сумку, сильно нервничала, а на вопрос, хорошо ли знает адресата, ничего не ответила. Тогда он попросил ее открыть сумку и увидел в ней большую сумму денег. Водитель позвонил своему брату, и тот, будучи осведомлен о способах мошенничества, сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, и та рассказала, что неизвестный представился сотрудником силовых структур и под предлогом сохранности денег убедил пожилую женщину вызвать такси и отправить сумму в соседний город для последующего размещения на "безопасные счета". В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

В рамках акции "Им благодарна полиция", начальник отдела по работе с личным составом Управления МВД России по Тольятти полковник полиции Александр Бросов совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым, за активную гражданскую позицию и оказание помощи в предотвращении преступления вручили благодарственные грамоты двум тольяттинцам - братьям Мирзокариму и Мирзонаиму Гуловым.

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

