Бдительный таксист из Тольятти уберег пенсионерку от мошенников и спас ее деньги

В конце марта в полицию Автозаводского района обратился местный житель, работающий таксистом, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина пояснил, что получил заказ на доставку посылки из Тольятти в Самару. Приехав по указанному адресу за посылкой, он заметил, что бабушка, передавая ему сумку, сильно нервничала, а на вопрос, хорошо ли знает адресата, ничего не ответила. Тогда он попросил ее открыть сумку и увидел в ней большую сумму денег. Водитель позвонил своему брату, и тот, будучи осведомлен о способах мошенничества, сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, и та рассказала, что неизвестный представился сотрудником силовых структур и под предлогом сохранности денег убедил пожилую женщину вызвать такси и отправить сумму в соседний город для последующего размещения на "безопасные счета". В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

В рамках акции "Им благодарна полиция", начальник отдела по работе с личным составом Управления МВД России по Тольятти полковник полиции Александр Бросов совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым, за активную гражданскую позицию и оказание помощи в предотвращении преступления вручили благодарственные грамоты двум тольяттинцам - братьям Мирзокариму и Мирзонаиму Гуловым.