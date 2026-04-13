Житель Самарской области подозревается в хищении 350 тысяч рублей у соцзащиты

В Самарской области следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело против жителя Жигулевска по признакам мошенничества в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в 2025 г. подозреваемый представил в районное подразделение центра соцобслуживания заведомо ложные сведения о закупке оборудования по бизнес‑плану социального контракта.

В результате гражданин незаконно получил социальную выплату в размере свыше 350 тыс. рублей и использовал указанные средства в личных целях.

В рамках расследования ведутся сбор, проверка и закрепление доказательств.