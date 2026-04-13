Администрация губернатора проверит ФРЖС из-за проекта точечной застройки в Самаре

Планы по строительству жилого комплекса в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского в Самаре вызвали недовольство жителей микрорайона. Жалобу горожан обсудили в понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании регионального правительства.

"Вы говорили, что точечной застройки в городе не будет. Но сейчас прямо в наших дворах, среди хрущевок, планируется 22-этажный жилой комплекс без парковок, без нормального благоустройства. Это и есть точечная застройка. Для этих целей у нас снова изымают землю. Это не в первый раз. В 2013 году у нас уже забрали первую половину земли, и, как позже выяснилось, незаконно", - зачитал обращение горожан губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что отказ от точечной застройки поставлен в приоритет новой градостроительной политики Самарской области, и попросил профильные министерства прокомментировать ситуацию.

"Земельный участок был передан в министерство строительства Самарской области и далее в Фонд развития жилищного строительства (бывший СОФЖИ) в 2013 году. В 2015 году была проверка ФАС, во время которой были выявлены некие нарушения, но их устранили. В рамках развития участка планируется строительство дома переменной этажности, полностью обеспеченного парковками и спортивными площадками. Плюс застройщик берет на себя обязательства по благоустройству соседних домов. Плюс территория, служащая сейчас несанкционированной парковкой, будет приведена в удовлетворительное состояние", - рассказал врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

По его словам, в доме будет не более 135 квартир. В рамках соглашения 10% жилых помещений будут переданы на баланс Самарской области. Еще 20% будут реализованы по льготной цене. На вопрос о наличии социальной инфраструктуры врио министра ответил, что в близлежащих школах имеется достаточное количество мест.

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев рассказал, что на данный момент застройщик заявлялся лишь на согласование архитектурно-градостроительного облика и получил отказ. В представленной документации не отражена информация об учете окружающей застройки.

"Полной документации мы не видели, поэтому сказать можем пока только о том, что планируется к проживанию в данной застройке 214 человек. Никакие расчеты по социальным объектам не проводились, так как проекта пока нет", - добавил министр.

Также Андрей Грачев пояснил, что градостроительный план участка был выдан в апреле 2025 года, то есть до корректировки ПЗЗ, направленной на уход от точечной застройки за счет требований по разработке проекта планировки. Этот документ позволяет учитывать социальные объекты и другие аспекты.

В итоге губернатор поручил обоим министерствам отладить взаимодействие и соблюдать запрет на точечную застройку, не учитывающую интересов жителей:

"Андрей Андреевич ссылался на большое количество нормативов, которые были утверждены, но видно, что они не дошли до адресатов. Для новых застройщиков, проектных компаний, которые до сих пор предлагают те или иные решения, попадающие в плоскость публичного обсуждения, эту линию нужно проводить более строго. Не допускать того, чтобы пытались через людей, через общественное обсуждение продавливать такого рода объекты. Не для того здесь исполнительная власть, которая должна обеспечивать и в этом направлении комфорт и безопасность".

Александру Фетисову, который покидает областное правительство из-за выборов в депутаты Госдумы, глава региона предложил возглавить комиссию, где будут обсуждаться разного рода прецеденты, которые возникают у жителей из-за застройки. К этой работе также попросили подключиться прокуратуру.

Что касается конкретно обсуждаемого объекта, то администрации губернатора поручили проверить и все аспекты сложившейся ситуации, и ФРЖС. Результаты озвучат через две недели.

Напомним, построить ЖК на обозначенной площадке собирается ООО "СЗ "Практика-Центр". Это одна из структур уральской девелоперской компании "Практика", с которой самарский минстрой заключил соглашение на ПМЭФ-2025.