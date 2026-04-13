Пекарь-обманщик из Новокуйбышевска получил деньги на бизнес, но так ничего и не испек

В Новокуйбышевске суд вынес приговор местному жителю, обманувшему государство ради получения социальной помощи по статье "Мошенничество при получении выплат", сообщает прокуратура региона.
Как выяснилось, в августе 2025 г. житель Самарской области подал в министерство демографической и семейной политики региона документы на получение соцпомощи по контракту, заявив, что планирует открыть пекарню. На основании ложных сведений он получил более 327 тыс. руб., но бизнес так и не запустил, а деньги потратил на личные нужды.
Осужденный частично возместил ущерб в размере 50 тыс. рублей. По иску прокурора с него также взыскана оставшаяся сумма ущерба. Дополнительно наложен арест на имущество: телефон, планшет и автомобиль ВАЗ‑21099.
Суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор суда пока в законную силу не вступил.
