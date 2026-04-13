Пекарь-обманщик из Новокуйбышевска получил деньги на бизнес, но так ничего и не испек

В Новокуйбышевске суд вынес приговор местному жителю, обманувшему государство ради получения социальной помощи по статье "Мошенничество при получении выплат", сообщает прокуратура региона.

Как выяснилось, в августе 2025 г. житель Самарской области подал в министерство демографической и семейной политики региона документы на получение соцпомощи по контракту, заявив, что планирует открыть пекарню. На основании ложных сведений он получил более 327 тыс. руб., но бизнес так и не запустил, а деньги потратил на личные нужды.

Осужденный частично возместил ущерб в размере 50 тыс. рублей. По иску прокурора с него также взыскана оставшаяся сумма ущерба. Дополнительно наложен арест на имущество: телефон, планшет и автомобиль ВАЗ‑21099.

Суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Приговор суда пока в законную силу не вступил.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

