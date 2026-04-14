В Сызрани задержали подозреваемого в организации интернет‑закладок с крупной партией наркотиков

Сотрудники транспортной полиции задержали жителя Самарской области, планировавшего распространять запрещенные вещества на территории региона, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

47‑летний сызранец намеревался расфасовать и незаконно сбыть содержимое свертков, которые были спрятаны в тайнике в разрушенной деревянной постройке рядом с железной дорогой.

Полиция обнаружила местонахождение тайника в переписке подозреваемого с неустановленным соучастником. При проверке указанного места правоохранители нашли два свертка с героином (более 96 г) и метадоном (более 137 г). Оба объема относятся к категории особо крупных.

По данному факту в отношении подозреваемого и неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств".