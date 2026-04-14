В Самаре суд вынес приговор мужчине, до смерти избившего соседа во время ссоры

46-летнему самарцу, ранее судимому за кражи и хранение наркотиков, вынесли приговор по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", сообщает прокуратура Промышленного района Самары.

Трагедия произошла 10 октября 2025 г., во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый заподозрил соседа в краже музыкальной колонки. Он ударил соседа стеклянной бутылкой по голове и избил. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд, приняв во внимание позицию прокурора, приговорил виновного к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.