Более 5 тысяч жителей Хворостянки остались без холодной воды из-за аварии

В четверг, 16 апреля, в 10:25 в с. Хворостянка Самарской области на ул. Молодежной, 30Б произошла утечка на водопроводе. Об этом информирует пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
На время проведения работ без холодной воды останутся жители 31 многоквартирного и 960 частных домов — это 5453 человека, в том числе 1102 ребенка. Также отключение затронет 5 социально значимых объектов.
Водоснабжение планируют восстановить к 17:00 того же дня.
Последние комментарии
