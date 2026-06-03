В Тольятти задержали осужденного, находившегося в розыске 16 лет

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Самарской области задержали осужденного, находившегося в федеральном розыске 16 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории города Тольятти. Для конспирации он проживал в съемных комнатах, сдававшихся без оформления документов, регулярно менял места проживания и старался не привлекать к себе внимания. Средства к существованию добывал случайными заработками, в основном занимаясь сбором и сдачей металлолома.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников УФСИН России по Самарской области местонахождение осужденного было установлено, после чего он был задержан. В настоящее время задержанный будет помещен в следственный изолятор с последующим направлением в исправительную колонию общего режима для отбывания назначенного судом наказания.
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