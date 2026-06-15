Студентка из Самары стала жертвой мошенников при поиске престижной квартиры

В Самаре 18-летняя студентка, стремясь к самостоятельности, начала искать отдельную квартиру в престижном районе города и стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В соцсетях девушка нашла заманчивое объявление: роскошная квартира с современным ремонтом, полной меблировкой и техникой — все как на страницах глянцевых журналов. Общение с "собственником" велось в мессенджере. Мужчина утверждал, что находится в командировке, но готов оперативно помочь с заселением. Для "бронирования" квартиры он запросил у жертвы аванс в 48 тыс. руб. и подробно проинструктировал, как перевести деньги через банкомат.

Как только студентка перевела аванс, лжехозяин перестал выходить на связь, заблокировал контакты, а объявление исчезло. Оказалось, что квартиры не существовало: фото и видео были украдены из интернета.

Полиция по факту возбудила уголовное дело. Сейчас идут оперативные мероприятия по поиску злоумышленника.

"Такие схемы особенно активны в летний сезон, когда поступившие в учебные заведения студенты ищут жилье. Настоящие владельцы помещений не просят предоплату через банкомат, не общаются только в чатах и обязательно показывают квартиру лично. Доверяйте интуиции: если что-то кажется слишком выгодным или срочным — это красный флаг. Лучше потратить больше времени на проверку, чем терять деньги и остаться без крыши над головой", — отмечают в ведомстве.