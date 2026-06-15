16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Шесть человек пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки в Самарской области Возбуждено уголовное дело о возмещении НДС при строительстве Обхода Тольятти Число жертв крупного пожара в Самаре выросло до двух Студентка из Самары стала жертвой мошенников при поиске престижной квартиры Самарчанка отсудила деньги гостиницы "Националь" из-за обрушения штукатурки

Происшествия

Студентка из Самары стала жертвой мошенников при поиске престижной квартиры

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 18-летняя студентка, стремясь к самостоятельности, начала искать отдельную квартиру в престижном районе города и стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В соцсетях девушка нашла заманчивое объявление: роскошная квартира с современным ремонтом, полной меблировкой и техникой — все как на страницах глянцевых журналов. Общение с "собственником" велось в мессенджере. Мужчина утверждал, что находится в командировке, но готов оперативно помочь с заселением. Для "бронирования" квартиры он запросил у жертвы аванс в 48 тыс. руб. и подробно проинструктировал, как перевести деньги через банкомат.

Как только студентка перевела аванс, лжехозяин перестал выходить на связь, заблокировал контакты, а объявление исчезло. Оказалось, что квартиры не существовало: фото и видео были украдены из интернета.

Полиция по факту возбудила уголовное дело. Сейчас идут оперативные мероприятия по поиску злоумышленника.

"Такие схемы особенно активны в летний сезон, когда поступившие в учебные заведения студенты ищут жилье. Настоящие владельцы помещений не просят предоплату через банкомат, не общаются только в чатах и обязательно показывают квартиру лично. Доверяйте интуиции: если что-то кажется слишком выгодным или срочным — это красный флаг. Лучше потратить больше времени на проверку, чем терять деньги и остаться без крыши над головой", — отмечают в ведомстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5