Утром во вторник, 16 июня, в Самарской области объявлена ракетная опасность.
"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - напоминает региональное управление МЧС.
В мэрии Самары сообщили, что остановлено движение наземного общественного транспорта, работает метро. Вход в метро для укрытия свободный.
"Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика", - написал в Мах мэр Самары Иван Носков.
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