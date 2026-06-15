В Самаре росгвардейцы уничтожили артиллерийские снаряды времен ВОВ

Сотрудники ОМОН "Утес" Управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщило ведомство.

Боеприпасы были обнаружены в ходе проведения земляных работ на территории Промышленного района Самары. На место выехала группа разминирования ОМОН.

Обследовав участок, специалисты нашли 50 артиллерийских снарядов различных типов и калибров. Боеприпасы, предположительно периода Великой Отечественной войны, находились в состоянии сильной коррозии. Примерно половина из них содержала взрывчатые вещества и представляла опасность.

Соблюдая необходимые меры безопасности, росгвардейцы организовали транспортировку находок на специализированный полигон, где они были уничтожены накладным зарядом.