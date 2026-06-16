В регионе объявили отбой ракетной опасности

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Во вторник, 16 июня, в 8:35 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ сообщил об отбое ракетной опасности на территории региона.