Авито.Подработка: в обрабатывающей промышленности в ПФО чаще всего на подработку стали искать техников

Эксперты "Авито Подработки" проанализировали динамику предложений о подработке в обрабатывающей промышленности за январь-май 2025/2026 годов и зафиксировали рост спроса на исполнителей в обрабатывающих отраслях. Заметнее всего в первые пять месяцев 2026 года в ПФО выросло число предложений о подработке для техников увеличилась на 23% за год. В обязанности этих исполнителей входят подготовка оборудования к работе, проведение плановых регулировок, замена расходных материалов, тестирование узлов и приборов, а также устранение мелких неисправностей для поддержания исправного состояния техники.

Интерес к подработке в обрабатывающей промышленности вырос и со стороны исполнителей. Так, число откликов на предложения о подработке для механиков увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выросли и средние предлагаемые вознаграждения для исполнителей в ряде производственных направлений. Наиболее значительная динамика зафиксирована у техников: за год показатель увеличился на 25% и достиг 41692 руб./месяц. Для инженеров средние предлагаемые вознаграждения выросли на 15%, до 66185 руб./месяц.

"Рост деловой активности в обрабатывающих отраслях и увеличение объемов производства создают дополнительный спрос на временных специалистов. В этих условиях бизнес-заказчики все чаще обращаются к формату платформенной занятости для привлечения исполнителей на отдельные смены. Одновременно растет популярность таких форматов и среди самих пользователей: возможность самостоятельно выбирать график и получать дополнительный доход делает подработку востребованной среди производственных специалистов", - комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка".