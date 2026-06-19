Авито.Подработка: в обрабатывающей промышленности в ПФО чаще всего на подработку стали искать техников

Эксперты "Авито Подработки" проанализировали динамику предложений о подработке в обрабатывающей промышленности за январь-май 2025/2026 годов и зафиксировали рост спроса на исполнителей в обрабатывающих отраслях. Заметнее всего в первые пять месяцев 2026 года в ПФО выросло число предложений о подработке для техников увеличилась на 23% за год. В обязанности этих исполнителей входят подготовка оборудования к работе, проведение плановых регулировок, замена расходных материалов, тестирование узлов и приборов, а также устранение мелких неисправностей для поддержания исправного состояния техники.
Интерес к подработке в обрабатывающей промышленности вырос и со стороны исполнителей. Так, число откликов на предложения о подработке для механиков увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выросли и средние предлагаемые вознаграждения для исполнителей в ряде производственных направлений. Наиболее значительная динамика зафиксирована у техников: за год показатель увеличился на 25% и достиг 41692 руб./месяц. Для инженеров средние предлагаемые вознаграждения выросли на 15%, до 66185 руб./месяц.
"Рост деловой активности в обрабатывающих отраслях и увеличение объемов производства создают дополнительный спрос на временных специалистов. В этих условиях бизнес-заказчики все чаще обращаются к формату платформенной занятости для привлечения исполнителей на отдельные смены. Одновременно растет популярность таких форматов и среди самих пользователей: возможность самостоятельно выбирать график и получать дополнительный доход делает подработку востребованной среди производственных специалистов", - комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.