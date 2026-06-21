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Общество

Самарский хирург спас бойца СВО со сквозным ранением сердца

21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бригада врачей, в составе которой оперировал хирург из Самары Михаил Лежнев, спасла жизнь бойца СВО с ранением сердца в полевом госпитале. Об этой истории написал в своем канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Михаил Лежнев подписал контракт в феврале 2025 г. и через два месяца оказался на передовой в составе полевого госпиталя на Времевском направлении. Вместе с ним в бригаде работали врач-торакальный хирург, травматолог и анестезиолог.

В один из дней в госпиталь доставили бойца с проникающим ранением сердца и живота. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое: спутанное сознание, значительная кровопотеря, продолжающееся внутреннее кровотечение. 

"У него было сквозное повреждение сердца, проникающее ранение живота с повреждением печени, желудка и поджелудочной железы", — рассказал Михаил Лежнев.

Операция длилась около двух часов. Хирурги одновременно работали на груди, животе и конечностях, проводя стабилизацию переломов. Условия были далеки от стационарных — госпиталь располагался в неприспособленном помещении. Однако, по словам врача, для принятия решения было достаточно УЗИ и рентгена.

"Продолжающееся кровотечение с повреждением сердца — пациент просто не доехал бы до стационара, он погиб бы в пути", — пояснил хирург.

Сразу после завершения операции бойца эвакуировали в Мариуполь на искусственной вентиляции легких, не приводя в сознание. Впоследствии он проходил лечение в различных медицинских учреждениях, включая Военно-медицинскую академию. 

Михаил Лежнев поддерживал связь с пациентом: "Он жив, здоров. Повторная операция на сердце ему не потребовалась. Боец проходит восстановление".

До отправки в зону СВО Михаил Лежнев работал врачом-хирургом и эндоскопистом в нескольких больницах Самарской области, в том числе в больнице имени Семашко и в Железнодорожной больнице.

Свой опыт и сложнейший случай Михаил Лежнев представил на докладе хирургическому обществу в Самаре. За проявленный профессионализм и спасение жизни военнослужащего он награжден премией "Призвание".

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