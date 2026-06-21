Самарский хирург спас бойца СВО со сквозным ранением сердца

Бригада врачей, в составе которой оперировал хирург из Самары Михаил Лежнев, спасла жизнь бойца СВО с ранением сердца в полевом госпитале. Об этой истории написал в своем канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Михаил Лежнев подписал контракт в феврале 2025 г. и через два месяца оказался на передовой в составе полевого госпиталя на Времевском направлении. Вместе с ним в бригаде работали врач-торакальный хирург, травматолог и анестезиолог.
В один из дней в госпиталь доставили бойца с проникающим ранением сердца и живота. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое: спутанное сознание, значительная кровопотеря, продолжающееся внутреннее кровотечение.
"У него было сквозное повреждение сердца, проникающее ранение живота с повреждением печени, желудка и поджелудочной железы", — рассказал Михаил Лежнев.
Операция длилась около двух часов. Хирурги одновременно работали на груди, животе и конечностях, проводя стабилизацию переломов. Условия были далеки от стационарных — госпиталь располагался в неприспособленном помещении. Однако, по словам врача, для принятия решения было достаточно УЗИ и рентгена.
"Продолжающееся кровотечение с повреждением сердца — пациент просто не доехал бы до стационара, он погиб бы в пути", — пояснил хирург.
Сразу после завершения операции бойца эвакуировали в Мариуполь на искусственной вентиляции легких, не приводя в сознание. Впоследствии он проходил лечение в различных медицинских учреждениях, включая Военно-медицинскую академию.
Михаил Лежнев поддерживал связь с пациентом: "Он жив, здоров. Повторная операция на сердце ему не потребовалась. Боец проходит восстановление".
До отправки в зону СВО Михаил Лежнев работал врачом-хирургом и эндоскопистом в нескольких больницах Самарской области, в том числе в больнице имени Семашко и в Железнодорожной больнице.
Свой опыт и сложнейший случай Михаил Лежнев представил на докладе хирургическому обществу в Самаре. За проявленный профессионализм и спасение жизни военнослужащего он награжден премией "Призвание".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги