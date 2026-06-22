Штормовое предупреждение в Самарской области

В понедельник, 22 июня, на территории Самарской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные дожди, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой МЧС рекомендует:

владельцам частных домов заблаговременно подготовить дренажные системы к отводу дождевого стока;

проявлять осторожность при нахождении на улице, обращать внимание на состояние линий электропередач;

не укрываться от непогоды и не парковать автотранспорт под деревьями и неустойчивыми конструкциями;

при использовании газового оборудования проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах.