"НИКАК": в Самаре представили арт-объект из советской вывески магазина "ТКАНИ"

18 июня в Самаре открылась инсталляция "Артикуляция знака", созданная из фрагментов вывески магазина "ТКАНИ", которая более полувека находилась на фасаде здания на проспекте Карла Маркса. Из ее фрагментов соорудили художественную инсталляцию о визуальной памяти города и исчезающих вывесках и установили ее на территории рекламно-производственной компании "Артикул" (ул. Ново-Урицкая, 44).

25 мая 2026 года вывеска была демонтирована. Часть конструкции буквально в последний момент удалось найти и сохранить. Эти элементы стали основой новой художественной работы.

История одной вывески оказалась поводом для разговора о более широкой проблеме. Ежегодно Самара теряет десятки объектов советского визуального наследия - вывески, световые буквы, мозаики и элементы городской среды, которые десятилетиями формировали облик города. Большинство из них исчезает без обсуждения, без фиксации и без попыток сохранить их для будущих поколений.

"Более двадцати лет я занимаюсь наружной рекламой и все это время работаю со знаками, вывесками и городской средой, - говорит автор проекта Павел Савельев. - Мне очень близко наследие советских вывесок. Стараюсь участвовать в проектах по их сохранению и всегда с сожалением наблюдаю, как город теряет такие объекты. Когда демонтировали "ТКАНИ", стало понятно, что еще немного - и от нее не останется вообще ничего. Захотелось сохранить хотя бы часть этой истории".

По мнению Павла Савельева, важно привлечь внимание к проблеме.

"Те вывески, которые можно сохранить на своих местах, должны оставаться частью города. Те, что сохранить невозможно, могли бы становиться музейными объектами. Иначе через несколько лет мы просто не сможем показать, как выглядела Самара второй половины XX века", - считает он.

Что будет с вывеской "ТКАНИ" дальше - пока неизвестно. Возможно, она еще получит вторую жизнь.