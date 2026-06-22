"НИКАК": в Самаре представили арт-объект из советской вывески магазина "ТКАНИ"

18 июня в Самаре открылась инсталляция "Артикуляция знака", созданная из фрагментов вывески магазина "ТКАНИ", которая более полувека находилась на фасаде здания на проспекте Карла Маркса. Из ее фрагментов соорудили художественную инсталляцию о визуальной памяти города и исчезающих вывесках и установили ее на территории рекламно-производственной компании "Артикул" (ул. Ново-Урицкая, 44).
25 мая 2026 года вывеска была демонтирована. Часть конструкции буквально в последний момент удалось найти и сохранить. Эти элементы стали основой новой художественной работы.
История одной вывески оказалась поводом для разговора о более широкой проблеме. Ежегодно Самара теряет десятки объектов советского визуального наследия - вывески, световые буквы, мозаики и элементы городской среды, которые десятилетиями формировали облик города. Большинство из них исчезает без обсуждения, без фиксации и без попыток сохранить их для будущих поколений.
"Более двадцати лет я занимаюсь наружной рекламой и все это время работаю со знаками, вывесками и городской средой, - говорит автор проекта Павел Савельев. - Мне очень близко наследие советских вывесок. Стараюсь участвовать в проектах по их сохранению и всегда с сожалением наблюдаю, как город теряет такие объекты. Когда демонтировали "ТКАНИ", стало понятно, что еще немного - и от нее не останется вообще ничего. Захотелось сохранить хотя бы часть этой истории".
По мнению Павла Савельева, важно привлечь внимание к проблеме.
"Те вывески, которые можно сохранить на своих местах, должны оставаться частью города. Те, что сохранить невозможно, могли бы становиться музейными объектами. Иначе через несколько лет мы просто не сможем показать, как выглядела Самара второй половины XX века", - считает он.
Что будет с вывеской "ТКАНИ" дальше - пока неизвестно. Возможно, она еще получит вторую жизнь.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.