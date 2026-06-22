В понедельник, 22 июня, в 13:01 в Самарской области объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось в канале губернатора Вячеслава Федорищева в Мах.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - указано в сообщении.