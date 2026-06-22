В Самарской области проходит патриотическая акция "Служу Отечеству" с участием героев СВО

В День памяти и скорби на площадке исторического парка "Россия — Моя история" перед школьниками выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов. Мероприятие прошло в рамках патриотической акции Российского общества "Знание" и Государственного фонда "Защитники Отечества", которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В День памяти и скорби на площадке исторического парка "Россия — Моя история" перед школьниками выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов. Мероприятие прошло в рамках патриотической акции Российского общества "Знание" и Государственного фонда "Защитники Отечества", которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В ходе беседы со школьниками в медицинской палатке офицер остановился на значении писем, которые дети отправляют на передовую, — по его словам, каждая строчка, написанная от души и с любовью, согревает сердца бойцов и придаёт им сил, поэтому он призвал ребят не останавливаться, писать чаще и обязательно рисовать картинки, ведь такая поддержка бесценна для военнослужащих.
Максим Девятов также подчеркнул, что в условиях комплексного противостояния, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно рассказывать подрастающему поколению достоверные факты, чтобы историческая память не искажалась и передавалась из поколения в поколение.
"Конечно, говорить о войне с молодежью и взрослыми привычнее и проще. Другое дело — дети: с одной стороны, их нужно воспитывать и рассказывать о любви к Родине как можно раньше, с другой — сложно подобрать нужные слова и описать детским языком то, о чем часто нет сил говорить даже у взрослых. Именно в этом наша ответственность, наш долг — передать историческую память так, чтобы даже малыши смогли понять цену подвига. Наша задача — не просто дать образование, а именно воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и быть для них достойным примером", — подчеркнул Герой России Максим Девятов.
"Самое главное в этот день нам помнить всех, кто трагически погиб за наше Отечество. Видим, что такой диалог очень нужен, как искренне ребята задавали вопросы Герою. Будем и дальше развивать подобные акции и проекты, которые находят отклик в сердцах подрастающего поколения", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества".
Участники "Урока мужества" посмотрели выставку "Самарский рубеж", фотовыставку военного фотографа и главреда журнала "Русский квадрат" Артура Емельянова, которая показывает будни и подвиги солдат. Максим Девятов провел для ребят мини-экскурсию по выставке Знание.Герои, где появились новые экспозиции: медицинский пункт и блокпост. Детям было интересно не только послушать об истории, но и прикоснуться к ней.
Слушателям напомнили, что Великая Отечественная война имела всенародный характер, а ее значение не меркнет спустя десятилетия. Ребята узнали, что главная цель плана "Барбаросса" — разгромить Красную Армию до зимы — провалилась из‑за недооценки вермахтом героизма народа и неготовности Германии к затяжной войне. Особое внимание было уделено всенародному единству: тотальной мобилизации, перестройке заводов на круглосуточное производство, добровольному труду рабочих, а также вкладу искусства, журналистики и партизанского движения. Главный вывод — победа над фашизмом стала возможна именно благодаря максимальной сплочённости и жертвенности всех слоёв общества. В завершение лектор призвал бережно хранить историческую память, противостоять попыткам принизить роль СССР и помнить, что подвиг предков навсегда останется нравственным ориентиром.
Напомним, 22 июня 1941 года — день, который изменил историю нашей страны. Ровно 85 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз — началась Великая Отечественная война, ставшая тяжёлым испытанием для каждой семьи, каждого дома, каждой судьбы. Российское общество "Знание" подготовило материалы для проведения памятных мероприятий — лекции: "22 июня 1941 года: день, который изменил историю", "Геноцид советского народа", "Они сражались за Родину: имена Великой Победы", а также викторину "Великая Отечественная война".
Отметим, главными героями патриотической акции "Служу Отечеству" выступают ветераны и участники специальной военной операции. Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники.
В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.
Напомним, что акция "Служу Отечеству" проводится Обществом "Знание" и Государственным фондом "Защитники Отечества" с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда "Защитники Отечества".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги