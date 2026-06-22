На пароме через Волгу изменится расписание 24 июня

В среду, 24 июня, по техническим причинам будет изменено время отправления двух последних рейсов на грузопассажирской переправе по маршруту "Самара (Октябрьский спуск) — Рождествено".

Рейс, запланированный к отправлению в 16:30 из с. Рождествено, будет осуществлен в 18:00.

Рейс, запланированный к отправлению в 18:00 из Самары, будет осуществлен в 19:00, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.