Художник из Самары Фрол Веселый погиб на СВО

Самарский художник Александр Фролов, известный как Фрол Веселый, официально признан погибшим на СВО.

Об этом сообщается на его странице ВКонтакте.

"Тело Фрола опознали по ДНК. В 10 июня сообщили родственникам", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, прощание пройдет в среду, 24 июня, в 10.00 по адресу ул. Дзержинского, 27.

Александр Фролов пропал без вести 4 января 2025 г. при выполнении задач специальной военной операции в ДНР.