129 человек умерли от отравления наркотиками в Самарской области в 2025 году

В Самарской области за прошлый год от отравления наркотиками умерло 129 человек, против 153 в 2024 году. Такая информация приводится в докладе региональной Антинаркотической комиссии.
69 случаев смерти от наркотиков зафиксировано в Самаре, еще 25 - в Тольятти.
Чаще всего умирали от отравлений наркотиками в регионе люди возрастной категории от 26 до 50 лет. Как следует из официальных данных, среди детей (0-14 лет) в 2025 г. не зарегистрированы отравления с летальным исходом. Среди подростков 15-17 лет зафиксировано два случая смертельных отравлений.
Отравления с летальным исходом ежегодно на протяжении последних пяти лет регистрируются в муниципальных образованиях: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск; муниципальных районах Красноярский, Ставропольский. "Новичками" среди муниципальных образований, в которых зарегистрированы отравления наркотиками с летальным исходом в 2025 году, стали Кинельский и Сергиевский районы.
В 2025 году зарегистрировано 293 случая острых отравлений метадоном (65,9% от общего числа). Именно этот наркотик чаще приводил к летальному исходу - 124 случая или 97,4%.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги