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Общество

129 человек умерли от отравления наркотиками в Самарской области в 2025 году

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за прошлый год от отравления наркотиками умерло 129 человек, против 153 в 2024 году. Такая информация приводится в докладе региональной Антинаркотической комиссии.

69 случаев смерти от наркотиков зафиксировано в Самаре, еще 25 - в Тольятти. 

Чаще всего умирали от отравлений наркотиками в регионе люди возрастной категории от 26 до 50 лет. Как следует из официальных данных, среди детей (0-14 лет) в 2025 г. не зарегистрированы отравления с летальным исходом. Среди подростков 15-17 лет зафиксировано два случая смертельных отравлений.

Отравления с летальным исходом ежегодно на протяжении последних пяти лет регистрируются в муниципальных образованиях: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск; муниципальных районах Красноярский, Ставропольский. "Новичками" среди муниципальных образований, в которых зарегистрированы отравления наркотиками с летальным исходом в 2025 году, стали Кинельский и Сергиевский районы.

В 2025 году зарегистрировано 293 случая острых отравлений метадоном (65,9% от общего числа). Именно этот наркотик чаще приводил к летальному исходу - 124 случая или  97,4%.

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