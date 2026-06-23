В Самарской области с чиновников-нарушителей взыщут почти 80 млн рублей

По результатам проверок соблюдения ограничений для чиновников прокуратурой Самарской области в 2025 г. в суд направлено девять исков. Представители надзорного ведомства решили взыскать имущество и деньги, законность получения которых не подтверждена, на общую сумму более 79 млн рублей. Такие данные приведены в сводном отчете о реализации мер антикоррупционной деятельности в регионе в 2025 году.

Кроме того, в регионе активно проверяли, не нарушают ли антикоррупционное законодательство чиновники, работая с родственниками.

"Например, по результатам анализа анкетных данных контрольно-ревизионного управления финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений Самарской области установлено, что представителем нанимателя оставлен без внимания факт наличия возможности конфликта интересов у консультанта контрольно-ревизионного управления с отцом (руководитель управления министерства)", - указано в отчете.

Ревизоры доложили о нарушении в министерство. Там приняли меры к урегулированию конфликта интересов.

Другой случай касался минфина. "Врио первого замминистра - руководителем департамента организации бюджетного финансирования министерства управления финансами Самарской области, исполнявшим обязанности министра, проигнорировано решение комиссии по координации деятельности по противодействию коррупции в Самарской области о принятии в срок до 15.10.2024 мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов и его урегулированию в связи с осуществлением функций представителя нанимателя в отношении супруги сына. Об указанном факте проинформирован губернатор Самарской области, служебный контракт с указанным лицом прекращен", - следует из отчета.