В Самарской области с чиновников-нарушителей взыщут почти 80 млн рублей

По результатам проверок соблюдения ограничений для чиновников прокуратурой Самарской области в 2025 г. в суд направлено девять исков. Представители надзорного ведомства решили взыскать имущество и деньги, законность получения которых не подтверждена, на общую сумму более 79 млн рублей. Такие данные приведены в сводном отчете о реализации мер антикоррупционной деятельности в регионе в 2025 году.
Кроме того, в регионе активно проверяли, не нарушают ли антикоррупционное законодательство чиновники, работая с родственниками.
"Например, по результатам анализа анкетных данных контрольно-ревизионного управления финансово-экономического департамента министерства имущественных отношений Самарской области установлено, что представителем нанимателя оставлен без внимания факт наличия возможности конфликта интересов у консультанта контрольно-ревизионного управления с отцом (руководитель управления министерства)", - указано в отчете.
Ревизоры доложили о нарушении в министерство. Там приняли меры к урегулированию конфликта интересов.
Другой случай касался минфина. "Врио первого замминистра - руководителем департамента организации бюджетного финансирования министерства управления финансами Самарской области, исполнявшим обязанности министра, проигнорировано решение комиссии по координации деятельности по противодействию коррупции в Самарской области о принятии в срок до 15.10.2024 мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов и его урегулированию в связи с осуществлением функций представителя нанимателя в отношении супруги сына. Об указанном факте проинформирован губернатор Самарской области, служебный контракт с указанным лицом прекращен", - следует из отчета.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги