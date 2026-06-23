В Самаре из-за утечки на водопроводе перекрыли участок ул. Мориса Тореза

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В Самаре закрыли для движения транспорта участок автодороги по улице Мориса Тореза от улицы Революционной до улицы Волгина. Как сообщает мэрия, здесь специалисты ООО "Самарские коммунальные системы" приступили к устранению утечки из водовода диаметром 900 мм.

Фото: администрация Самары