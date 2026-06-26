Накануне над Самарской областью сбили украинские беспилотники

В четверг, 25 июня, над Самарской областью были уничтожены беспилотники ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Их число не указывается.
В ведомстве уточняют, что всего в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Отметим, что в пятницу, 26 июня, с 4:09 в Самарской области также действует режим "Беспилотная опасность". Телефон экстренных служб: 112.
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