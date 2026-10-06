У сызранца, неоднократно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, конфисковали автомобиль

В Сызрани суд конфисковал автомобиль у 50-летнего местного жителя, неоднократно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мае текущего года ночью сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Toyota Corolla. В ходе административной процедуры сотрудники полиции обратили внимание на поведение водителя и исходивший от него резкий запах алкоголя. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления машиной и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе проверки по автоматизированным учетам инспекторы установили, что сызранец ранее уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. На момент задержания срок наказания не истек.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, мужчина вину признал полностью и сообщил полицейским, что, выпив пару бокалов пива, сел за руль автомобиля и поехал к брату в гараж забрать личные вещи.
Отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.
Суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 8 месяцев. Автомобиль Toyota Corolla конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон