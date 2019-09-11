Компания "Землеустроитель" выполнит полный спектр геодезических и кадастровых работ

Кадастровые работы являются неотъемлемым этапом при проведении любых операций с недвижимостью, будь то покупка земельного участка или аренда построек, расположенных на нем. Проведение сделок требует внушительного пакета документов, получение которых невозможно без квалифицированной помощи кадастрового инженера. Свои услуги при проведении всех видов геодезических и кадастровых работ предлагает ООО "Землеустроитель".

Без услуг кадастровых инженеров не обойтись, когда необходимо оформить права на наследование земельного участка или оформить сделку по купле-продаже недвижимости, в случаях возникновения споров, связанных с неясностью в межевании земли, а также когда планируется проведение строительства на участке.

Компания "Землеустроитель" успешно работает в Самаре и Самарской области с 2002 года и имеет огромный опыт при проведении всех видов работ, связанных с оформлением объектов недвижимости. Компания сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. Среди ее клиентов - многие организации Самарской области, в том числе крупнейшие компании нефтегазовой промышленности.

Специалисты компании предлагают все виды геодезических и кадастровых работ:

Геодезические работы перед началом проектирования, которые включают в себя топографические съемки, в ходе которых изучаются особенности участка для строительства. Результаты геодезических исследований определяют будущие требуемые технические параметра объекта: фундамент, несущие конструкции, подземные коммутации.

Кадастровые работы, итогом которых является законченный межевой план, являющийся основанием для постановки земельных участков на кадастровый учет и регистрации на них прав.

Межевые работы по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ участка, определению местоположения границ и площади участка, а также юридическому оформлению полученных данных.

Землеустроительные работы по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых, и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности.

Топографические работы по составлению планов, карт местности, где находится исходный объект строительства. На топографическом плане изображаются все здания и сооружения, подземные и надземные коммуникационные сети, озеленения, дороги, элементы благоустройства, гидросооружения.

Компания "Землеустроитель" также производит комплекс инженерно-геодезических изысканий на разных стадиях проектирования и строительства. В комплекс работ входят:

топографическая съемка;

изыскания для строительства;

геодезические изыскания;

съемка фасадов зданий;

геологические изыскания;

геодезическое сопровождение строительства.

ООО "Землеустроитель" предоставляет комплекс кадастровых услуг:

составление межевого плана земельного участка;

сопровождение процесса постановки участка в государственный кадастр недвижимости;

подготовка технических планов объектов недвижимости;

внесение сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости;

представление интересов клиента в суде.

"Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому заказчику, разумные цены и сроки выполнения работ", - подчеркивают в компании.

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, левое крыло, 2 этаж, офис 207

Тел. (846) 279-00-78, факс (846) 279-01-59

e-mail: zul@obp.ru



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