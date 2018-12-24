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Преступления Происшествия

Сызранские полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве сожителя

СЫЗРАНЬ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 34-летнего мужчины с колото-резаной проникающей раной передней брюшной стенки грудной клетки.

Для выяснения деталей случившегося по адресу, откуда был доставлен потерпевший, прибыли сотрудники органов внутренних дел. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей случившегося.

Из собранных полицейскими материалов следует, что преступление произошло в квартире дома, расположенного на ул. Людиновской. По данным полицейских, между потерпевшим и его сожительницей во время совместного распития спиртного произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла потерпевшему удар.

После этого предполагаемая злоумышленница — ранее не судимая 46-летняя жительница Сызрани анонимно обратилась за помощью в медицинское учреждение. На следующий день потерпевший скончался в больнице.

Свою причастность к совершению преступления предполагаемая злоумышленница отрицала и вела себя агрессивно. Но после того, как сотрудники полиции обнаружили в присутствии понятых спрятанное в квартире предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови, женщина во всем призналась.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Убийство", следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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