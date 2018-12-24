Самарские спортсмены завоевали 14 медалей на "Кубке России по плаванию (спорт слепых)"

В Раменском с 14 по 17 декабря состоялись всероссийские соревнования "Кубок России по плаванию (спорт слепых)".В соревнованиях участвовали 73 спортсмена из 16 регионов страны, в том числе участники Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Команду Самарской области представляли семь спортсменов.

Мастер спорта международного класса Андрей Буков завоевал серебряную медаль в дисциплине 50 метров баттерфляем.

Уроженка с. Большая Глушица Анастасия Викулова выиграла три золотые медали: 50 и 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание.

Воспитанники Тольяттинской КСДЮСШОР №10 "Олимп" внесли в копилку Самарской области 10 медалей.

Ирина Дрокина завоевала шесть медалей: три серебряные (400 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание, 100 метров баттерфляй), три бронзовые (50 м на спине, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляй). Александр Бурлачев занял первое место на дистанции 100 м баттерфляй. Илья Нарубин - серебро 50 м и бронза 100 м на спине. Егор Сухарев занял третье место на дистанции 100 м баттерфляй.

Всего команда Самарской области завоевала 14 медалей и заняла шестое место в общекомандном зачете.