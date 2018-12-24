16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волейбольная "Нова" проиграла "Факелу" - 2:3 Волейбольная "Нова" подписала контракт с диагональным Александром Ковалевым Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 36:34 Тольяттинские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата России Волейбольная "Нова" проиграла ВК "Зенит-Казань" - 0:3

Олимпийские Спорт

Самарские спортсмены завоевали 14 медалей на "Кубке России по плаванию (спорт слепых)"

РАМЕНСКОЕ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 527
Версия для печати

В Раменском с 14 по 17 декабря состоялись всероссийские соревнования "Кубок России по плаванию (спорт слепых)".В соревнованиях участвовали 73 спортсмена из 16 регионов страны, в том числе участники Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Команду Самарской области представляли семь спортсменов.

Мастер спорта международного класса Андрей Буков завоевал серебряную медаль в дисциплине 50 метров баттерфляем.

Уроженка с. Большая Глушица Анастасия Викулова выиграла три золотые медали: 50 и 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание.

Воспитанники Тольяттинской КСДЮСШОР №10 "Олимп" внесли в копилку Самарской области 10 медалей.

Ирина Дрокина завоевала шесть медалей: три серебряные (400 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание, 100 метров баттерфляй), три бронзовые (50 м на спине, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляй). Александр Бурлачев занял первое место на дистанции 100 м баттерфляй. Илья Нарубин - серебро 50 м и бронза 100 м на спине. Егор Сухарев занял третье место на дистанции 100 м баттерфляй.

Всего команда Самарской области завоевала 14 медалей и заняла шестое место в общекомандном зачете.

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6