В ДТП с тремя машинами в Самаре пострадала автомобилистка

В воскресенье, 23 декабря, в 20:25, в Самаре в ДТП попала 22-летняя водитель Lada Priora, которая ехала по ул. Гастелло в направлении ул. Ак. Павлова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, она не выдерживала безопасную дистанцию и напротив дома № 33 по ул. 8-я Радиальная столкнулась с ехавшим впереди ВАЗ-21110 под управлением 30-летнего мужчины. После удара Lada Priora врезалась в Toyota Camry. В ДТП пострадала автомобилистка. Ее госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.