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ДТП Происшествия

Водитель автобуса врезался в дорожных рабочих и снегоуборочную технику

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 декабря, около 6:00, в Самаре водитель автобуса ПАЗ устроил ДТП со снегоуборочной техникой и дорожными рабочими.

Автобус ехал не по маршруту без пассажиров по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Советской Армии. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, столкнулся со снегоуборочной машиной и сбил оказавшегося на пути мужчину.

На появившемся в СМИ видео аварии видно, что автобус ушел в занос на покрытой снегом дороге, после чего врезался в заднюю часть снегоуборочника. При этом на пути ПАЗа стояли двое дорожных рабочих. Очевидцы утверждают, что одного из них отбросило в сторону, а второй оказался под автобусом.

Пострадавшего доставили в больницу.

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