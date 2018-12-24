Водитель автобуса врезался в дорожных рабочих и снегоуборочную технику

В понедельник, 24 декабря, около 6:00, в Самаре водитель автобуса ПАЗ устроил ДТП со снегоуборочной техникой и дорожными рабочими.

Автобус ехал не по маршруту без пассажиров по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Советской Армии. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, столкнулся со снегоуборочной машиной и сбил оказавшегося на пути мужчину.

На появившемся в СМИ видео аварии видно, что автобус ушел в занос на покрытой снегом дороге, после чего врезался в заднюю часть снегоуборочника. При этом на пути ПАЗа стояли двое дорожных рабочих. Очевидцы утверждают, что одного из них отбросило в сторону, а второй оказался под автобусом.

Пострадавшего доставили в больницу.