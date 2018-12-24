Тольяттинские фигуристы стали бронзовыми призерами чемпионата России

В Саранске состоялся чемпионат России по фигурному катанию. В танцах на льду выступал дуэт из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин.

Впервые в своей карьеры тольяттинские фигуристы стали призерами чемпионата России, выиграв бронзовые медали.

После чемпионата России в Саранске состоялось заседание исполкома Федерации фигурного катания на коньках России. На нем был утвержден состав российских фигуристов на чемпионат Европы в Минске (21-27 января 2019 г.) и зимнюю Универсиаду в Красноярске (2-12 марта 2019 г.). Евдокимова и Базин вошли в состав сборной на оба турнира.

Самарская команда "Дрим Тим" выступит на универсиаде в синхронном катании.