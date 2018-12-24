Волейбольная "Нова" проиграла ВК "Зенит-Казань" - 0:3

В воскресенье, 23 декабря, ВК "Нова" проиграл в гостях "Зениту-Казань" - 0:3.

Казанцы, как подобает хозяевам площадки и заведомым фаворитам, начали матч с мощного спурта - 6:0. Справившись с нервами, "Нова", только еще ищущая свою новую, навязала "Зениту" равную игру. И хотя отрыв сократить не удалось, но и увеличить преимущество сопернику волжане не позволили - 9:14. В концовке партии "Нова" и вовсе организовала погоню. Благодаря точным атакам Воронкова и ошибкам казанцев наши парни сократили отставание до двух очков - 21:23. А вот развить успех не получилось - 22:25.

В начале второго сета "Зенит" вновь создал себе отрыв - 9:4. После подач Подребинкина с Воронковым и удачных действий Ботина счет сравнялся - 10:10. Казанцы восстановили преимущество на подачах Андерсона - 18:12. Этого хватило, чтобы в концовке партии хозяева площадки чувствовали себя уверенно и довели сет до победы - 25:15.

И в третьей партии "Зенит" доминировал в начале - 8:4. Сарлыбаев и Ботин постарались чтобы сократить отставание "Новы" до минимума - 10:11, но мощнейшая подача соперника не позволила нашей команде зацепиться за сет - 14:18. Это преимущество хозяева площадки сохранили до конца партии - 25:20.