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ДТП Происшествия

В лобовом ДТП с двумя легковушками пострадали восемь человек

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 декабря, в Большеглушицком районе в лобовом столкновении Lada Largus и ВАЗ-21074 пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на 105 км трассы "Самара — Большая Черниговка" в 5:30.

По данным полиции, 26-летний водитель "семерки", двигавшийся в сторону Самары, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus. Обе машины после этого оказались в кювете.

На "скорой" в больницу были направлены оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля Lada Largus в возрасте 21, 24, 27, 30, 39 и 49 лет. Причем двое пассажиров находились в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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