Самарская автомобилистка сбила подростка и уехала

В понедельник, 24 декабря, в Самаре сотрудники ГИБДД задержали 32-летнюю автомобилистку, участвовавшую в ДТП и скрывшуюся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Около 8:00 женщина на Lada Vesta сбила напротив дома № 91 по ул. Пугачевской 14-летнюю девушку и уехала с места ДТП. По предварительным данным полицейских, подросток переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Пострадавшая с травмами самостоятельно обратилась в больницу. Госпитализация ей не понадобилась. По факту ДТП ведется проверка.