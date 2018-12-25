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ДТП Происшествия

Самарская автомобилистка сбила подростка и уехала

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 декабря, в Самаре сотрудники ГИБДД задержали 32-летнюю автомобилистку, участвовавшую в ДТП и скрывшуюся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Около 8:00 женщина на Lada Vesta сбила напротив дома № 91 по ул. Пугачевской 14-летнюю девушку и уехала с места ДТП.

По предварительным данным полицейских, подросток переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пострадавшая с травмами самостоятельно обратилась в больницу. Госпитализация ей не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.

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