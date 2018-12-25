Владельцы частных домов в районах будут платить за вывоз мусора по "льготному" тарифу

Начислять платежи за вывоз мусора жильцам частных домов в сельских районах в ближайшие полтора года будут по нормативам для многоквартирных, следует из приказа регионального министерства энергетики и ЖКХ от 20 декабря.

Приказ предусматривает отсрочку введения норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах до 1 июля 2020 года.

Норматив для многоквартирных домов составляет 1,95 кубометра мусора в год на человека, для частных - 2,7 кубометра.

Ранее министерство энергетики и ЖКХ опубликовало проект приказа о нормативах накоплениях ТКО, предусматривающий применение для городских округов показателя, привязанного к площади, а для 27 муниципальных районов и Нефтегорска - подушевого платежа.

В районах платеж рассчитывается по формуле "количество граждан, проживающих в помещении × региональный тариф × норматив накопления ТКО/12".

С 1 января 2019 года региональный тариф составит 598,16 руб./куб. м, с 1 июля 2019 года - 619,32 руб./куб. м.

Напомним, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области в конце октября 2018 г. по итогам конкурса было выбрано ООО "ЭкоСтройРесурс". Статус присвоен компании на девять лет.