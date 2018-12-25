16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областную станцию скорой помощи возглавил военный врач В Самарской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ За год в Самарской области открыто шесть медорганизаций и подразделений Самарский центр для детей-инвалидов получил аппарат для игровой реабилитации С начала зимы восемь детей получили травмы, катаясь на "ватрушках"

Здравоохранение Общество

В Самарской области участились травмы глаз от попадания снежков

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 447
Версия для печати

За пять лет количество термических ожогов и травм глаз, связанных с петардами, увеличилось. Об этом рассказал главный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев.

Серьезных происшествий в последние четыре года не было, а в 2014 году человек из-за взрыва петарды потерял глаз. В целом, по словам Андрея Золотарева, самые распространенные травмы глаз — это попадание елочных иголок, крупинок от бенгальских огней и прочих мелких частиц. Кроме того, растет количество тупых травм глаза, которые происходят от ударов различными предметами.

"Последние два года чаще случаются травмы от удара елочными ветками, от попадания снежков — таких случаев в 2018 году было четыре против одного в 2017-м, — говорит Андрей Золотарев. — Каждый год от одного до трех пациентов попадают к нам после удара пробкой от шампанского. Это классическая новогодняя травма, таких случаев не было только однажды — в 2014 году. Поэтому нужно прикрывать глаза при открывании бутылки. Такие травмы бывают тяжелыми, вплоть до потери глаза".

Травмпункт офтальмологической больницы Ерошевского работает круглосуточно без выходных и перерывов по адресу Ново-Садовая, 158.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6