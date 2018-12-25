В Самарской области участились травмы глаз от попадания снежков

За пять лет количество термических ожогов и травм глаз, связанных с петардами, увеличилось. Об этом рассказал главный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев.

Серьезных происшествий в последние четыре года не было, а в 2014 году человек из-за взрыва петарды потерял глаз. В целом, по словам Андрея Золотарева, самые распространенные травмы глаз — это попадание елочных иголок, крупинок от бенгальских огней и прочих мелких частиц. Кроме того, растет количество тупых травм глаза, которые происходят от ударов различными предметами.

"Последние два года чаще случаются травмы от удара елочными ветками, от попадания снежков — таких случаев в 2018 году было четыре против одного в 2017-м, — говорит Андрей Золотарев. — Каждый год от одного до трех пациентов попадают к нам после удара пробкой от шампанского. Это классическая новогодняя травма, таких случаев не было только однажды — в 2014 году. Поэтому нужно прикрывать глаза при открывании бутылки. Такие травмы бывают тяжелыми, вплоть до потери глаза".