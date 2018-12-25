Самарский центр для детей-инвалидов получил аппарат для игровой реабилитации

Во вторник, 25 декабря, на площадке областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями прошла презентация аппаратно-программного комплекса "Ревимоушн", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Система игровой реабилитации с использованием нового оборудования "Ревимоушен" включает в себя сенсор Kinect, игровой модуль и модуль конструирования реабилитационных программ. Сенсор позволяет взаимодействовать с игровой консолью, с помощью жестов управлять персонажем и генерировать обратную связь. Система позволяет реализовать сценарии игр разной сложности с набором упражнений, направленных на синхронность, тренировку равновесия и координации, а также на увеличение мышечной силы, объема и амплитуды движений в пораженной конечности.

Применение АПК "Ревимоушен" позволяет комплексно и эффективно подходить к процессу формирования и коррекции двигательных навыков у детей с ДЦП в условиях реабилитационного центра. Применение игровой реабилитации дает положительные результаты, хорошо сочетается с другими методами реабилитации, способствует формированию нового двигательного стереотипа у ребенка и мотивирует его к правильной физической активности.

Как отмечается в релизе, проект имеет большую практическую значимость, так как позволит родителям продолжать заниматься с детьми в домашних условиях и поддерживать непрерывность и эффективность реабилитационного процесса.

Всего в рамках реализации госпрограммы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" приобретено 15 комплексов, из которых 10 "Ревимоушен" - в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями и пять комплексов "Ревайвер" - в реабилитационные центры для инвалидов.

Мероприятие проводится в целях повышения эффективности физической реабилитации пациентов с церебральным параличом и другими двигательными нарушениями с преимущественным поражением верхних или нижних конечностей, атактическим синдромом.

Оксана Щербицкая, директор областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями":

- Комплексная реабилитация детей имеет свои особенности. Мы знаем, что ребенок в процессе своего детства в основном играет. И чтобы реабилитация была эффективной, с ребенком нужно играть. Именно поэтому был создан аппаратно-программный комплекс "Ревимоушен": он представляет собой некую игру, в процессе которой ребенок выполняет специальный комплекс упражнений. Такие занятия приводят к тому, что у него улучшается координация, формируются правильные стереотипы движения, увеличивается амплитуда движений и мышечная сила, что дает ему возможность адаптироваться в социуме. Сроки реабилитации занимают от 21 до 90 дней. В настоящее время оснащено 10 детских реабилитационных центров на территории Самарской области, в девяти муниципальных образованиях. С нового года дети, обратившиеся в эти реабилитационные центры, будут получать весь комплекс реабилитации, в том числе занятия на этом аппарате, совершенно бесплатно. В нашем центре ежегодно у нас проходит реабилитацию около 400 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями нервной системы и врожденными аномалиями.

Анастасия Сизоненко, мама ребенка, проходящего реабилитацию:

- Этот центр мы посещаем уже три года, с тех пор, как моему сыну дали инвалидность, а это случилось четыре года назад. До появления в нашем центре аппарата "Ревимоушен" мы занимались с педагогами, логопедом, психологом, дефектологом, ходили на массаж и лечебную физкультуру. Теперь нам добавили занятия на аппарате. Спустя некоторое время я наблюдаю, что у моего ребенка появился интерес посещать центр, повысилась мотивация выполнять все задания врача. Мы научились равновесию (стоять на одной ноге, подниматься по ступенькам), раньше это вызывало трудности, сейчас мы уже не падаем. Сейчас учимся прыжкам. Мы стараемся, и я верю, что все получится.