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Здравоохранение Общество

С начала зимы восемь детей получили травмы, катаясь на "ватрушках"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала зимнего сезона с травмами, полученными во время катания на горках, в травматологическое отделение педиатрического корпуса больницы Середавина поступили 11 детей. Из них восемь пострадали катаясь на "ватрушках". Об этом рассказал заведующий отделением Сергей Шуваев.

Пять из этих детей получили тяжелую травму и нуждались в стационарном лечении. Четверых прооперировали, двое до сих пор находятся в стационаре.

"Зачастую эти катания на "ватрушках" приводят к сочетанным и множественным травмам, — говорит Сергей Шуваев. — В целом в зимние каникулы количество травм увеличивается примерно на 20%. И к концу праздников отделение на 45 коек обычно полностью заполнено".

Также трое детей получили травмы, когда катались на коньках.

Заведующий травмпунктом больницы № 2 им. Семашко Михаил Калинкин рассказал, что в новогодние праздники поток пациентов с травмами увеличивается на 10-15%. Травмпункт больницы Семашко круглосуточно принимает пациентов старше 15 лет.

"В основном преобладают легкие травмы верхних и нижних конечностей, — говорит Михаил Калинкин. — С травмами головы обращаются в приемное отделение нашей больницы, нейрохирургия тоже работает круглосуточно".

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