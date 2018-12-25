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ДТП Происшествия

Перебегавший дорогу подросток попал под колеса Nissan

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 декабря, в 14:00, в Самаре 50-летний водитель Nissan Almera сбил пешехода. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилист ехал по Аэропортовскому шоссе со стороны ул. Транзитной в направлении ул. Чекистов и напротив дома № 24 сбил 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Несовершеннолетний получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.

По факту случившегося ведется проверка.

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