Перебегавший дорогу подросток попал под колеса Nissan

В понедельник, 24 декабря, в 14:00, в Самаре 50-летний водитель Nissan Almera сбил пешехода. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилист ехал по Аэропортовскому шоссе со стороны ул. Транзитной в направлении ул. Чекистов и напротив дома № 24 сбил 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Несовершеннолетний получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.

По факту случившегося ведется проверка.