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ДТП Происшествия

Полиция ищет водителя, сбившего в Сызранском районе пешехода и скрывшегося

СЫЗРАНЬ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 декабря, в п. Варламово Сызранского района водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сообщение в полицию поступило от пострадавшей, госпитализированной в медучреждение. Правоохранители установили, что в 7:40 водитель в условиях снегопада при начале движения совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.

Водитель автомобиля, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: (8464)33-38-66, 020 (102), обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова 50, каб.13.

 

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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