Полиция ищет водителя, сбившего в Сызранском районе пешехода и скрывшегося

В понедельник, 24 декабря, в п. Варламово Сызранского района водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сообщение в полицию поступило от пострадавшей, госпитализированной в медучреждение. Правоохранители установили, что в 7:40 водитель в условиях снегопада при начале движения совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
Водитель автомобиля, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся.
Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: (8464)33-38-66, 020 (102), обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова 50, каб.13.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.