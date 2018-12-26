Полиция ищет водителя, сбившего в Сызранском районе пешехода и скрывшегося

В понедельник, 24 декабря, в п. Варламово Сызранского района водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сообщение в полицию поступило от пострадавшей, госпитализированной в медучреждение. Правоохранители установили, что в 7:40 водитель в условиях снегопада при начале движения совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.

Водитель автомобиля, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.