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Экономика и бизнес

Что нам готовит 2019 год

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре подводят итоги и строят планы на 2019 год. То, каким был фондовый рынок в уходящем году и чего ждать от 2019-го, мы обсудили с директором филиала инвестиционной компании "Фридом Финанс" в Самаре Владимиром Ковресьевым.

Фото: предоставлено ИК "Фридом Финанс"

- Владимир, расскажите, чем запомнится 2018 год инвесторам.

- 2018-й для фондовых рынков оказался насыщенным и чрезвычайно богатым на события. Особое внимание привлекло международное противостояние США и КНР, которое во много определяло динамику рынка. Не меньший интерес вызывали и отдельные эмитенты, скажем, Apple или Amazon, которые достигли (но не смогли удержаться!) триллионной капитализации. Ньюсмейкером стал также федрезерв США, который взял курс на повышение ставок. Впрочем, позитивные события тоже были: не будем забывать об исторической встрече лидеров США и КНДР, например, что добавило оптимизма на фондовые рынки в июне уходящего года.

Сейчас мы видим конъюнктурное снижение важнейшего индекса S& P500 (порядка 1% за текущий год), однако на фондовых площадках США продолжает доминировать "бычий тренд", который начался в 2009 году. Важно понимать, что индекс S& P500 и раньше ситуативно снижался, например, подобная динамика наблюдалась в 2011 году, а по итогам 2015 года он снизился на 0,5%, однако это не повлияло на общий восходящий тренд рынка. То есть то, что мы видим сейчас, - это откат от абсолютных минимумов, не более того, десятилетний растущий тренд никуда не исчез.

- Чего ждете от 2019 года?

- Исходя из текущей обстановки в мире и на фондовых площадках, считаю, что в наступающем году определяющими будут несколько трендов. Во-первых, произойдет замедление темпов роста прибыли американских компаний. В 2018 году в среднем этот показатель располагался на уровне 21%, а в 2019-м стоит ожидать всего 7-8%. Основная причина здесь кроется в исторических максимумах корпоративных прибылей, зафиксированных в 2018 году. Это неизбежно, но надо понимать, что это не причина для панических настроений.

Во-вторых, на рынки, разумеется, будет влиять политическая обстановка. Ключевыми станут взаимоотношения Вашингтона и Пекина, которые весь 2018 год пребывали в состоянии, близком к полномасштабной торговой войне. В 2019 напряженность сохранится, поскольку путей выхода из разногласий пока не видно, а вопросы имеют принципиальное значение для обеих сторон.

Третьим трендом станет замедление экономического роста США, при сохранении общих высоких показателей устойчивости американской экономики. Низкая безработица, хорошие макроэкономические показатели, понятная логика регулятора - все это продолжит поддерживать самую значимую экономику в мире.

В мире, как представляется, будут доминировать разнонаправленные векторы. С одной стороны, негативное влияние может оказать Brexit, а также замедление роста КНР. С другой - мы ждем позитива от ряда европейских экономик, в частности, драйверами должны стать Германия, Испания и Дания.

Отмечу еще рынок IPO - в 2019 году запланировано рекордное число ожидаемых первичных размещений, среди которых Uber, AirBnb, Lyft, Slack, Palantir. Традиционно первичные размещения - шанс оказаться в числе первых, кто получит выгоду от успеха выходящих на биржу проектов.

- Если говорить о секторах, на какие стоит обратить внимание, прежде всего, на американском рынке?

- Я бы присмотрелся к здравоохранению и коммуникациям. Первый сектор может показать восходящую динамику благодаря развитию прорывных технологий, например, генной терапии. Коммуникации же могут сохранить высокие темпы за счет внедрения технологий 5G, стриминга, а также отдельных продуктов, которые сейчас разрабатываются крупными игроками рынка. Пожалуй, еще упомяну промышленность - здесь есть потенциал роста, потому что, по прогнозам наших аналитиков, рецессия в США все же маловероятна.

- Дадите рекомендации по конкретным компаниям?

- Как вариант - Verisk Analytics предоставляет анализ потенциальных рисков для страховых компаний. В основном в сфере потенциального мошенничества, оценок вероятности того или иного события, возможных убытков по набору рисков. В список продуктов компании входит также оценка и предотвращение киберугроз. Последнее особенно важно: только в 2017 году количество кибератак выросло на 30%, что дает компании дополнительный драйвер роста.

Другая интересная компания (вы, возможно, ее знаете) - американская CBS, один из лидеров рынка контента мультимедиа в США. В Штатах у компании примерно 115-120 млн подписчиков, да и за пределами страны компания реализует уверенную стратегию. CBS показала рост выручки на 7% по сравнению с предыдущим годом, так же как и объем операционной прибыли. Мне еще нравится компания Gilead Sciences - сегмента биотех - она находится в стадии разработки потенциально прорывных препаратов, что может принести ей грандиозную выручку. Среди разработок - лекарства от рака и ВИЧ, а также вируса Эбола.

- Как отбираются подобные идеи для инвестирования?

- Отобрать такие идеи - непростая задача, для этого надо обладать серьезным финансовым бэкграундом и учитывать не только финансовые факторы, но и мировую политическую и новостную конъюнктуру. Для тех, кто не обладает такими знаниями или не хочет погружаться в процессы на фондовых рынках, существует специальная услуга "консультационное управление", доступная и клиентам нашей компании. Что такое "консультационное управление"? Это тариф, который обеспечивает вас качественными инвестиционными идеями на постоянной основе. Ваш личный консультант поможет собрать правильный портфель, обсудит с вами все возможности и потенциальную доходность, подскажет, как избежать ошибок. Для КУ идеи отбираются в соответствии с уникальной системой, разработанной в "Фридом Финанс". Новаторство метода заключается в том, что он включает в себя не только традиционные фундаментальный и технический анализ, но и медиаметрику, отслеживающую медийный фон вокруг анализируемых компаний. Вместе эти инструменты позволяют находить для клиентов компании только самые качественные идеи, которые действительно приносят доход. Примеры рекомендаций - PayPal, рекомендованная к покупке в октябре 2016 по цене $68 и показавшая доходность к ноябрю 2017 года 14% (цена продажи - $78,57). Другой пример - акции компании Intuitive Surgical, которые с момента вынесения рекомендации (ноябрь 2017) до момента продажи (январь 2018) выросли с $379 до $433, а сейчас стоят $491 за бумагу.

 

Узнать больше о возможностях фондового рынка и самых перспективных инвестиционных идеях вы можете в филиале ИК "Фридом Финанс" по адресам:

Самара, ул. Молодогвардейская, 204, БЦ "БЭЛ Плаза", 4 этаж. + 7 (846) 229-50-93.

Тольятти, ул. Фрунзе, 8, ДЦ "PLAZA", оф. 909. +7 (848)265-16-41.

 

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