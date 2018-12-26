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Здравоохранение Общество

За год в Самарской области открыто шесть медорганизаций и подразделений

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 году в регионе открылось несколько знаковых, стратегически важных медицинских центров. Самое крупное из них - многофункциональный госпиталь "Мать и дитя", возведенный в рекордные сроки на средства частного инвестора. Приняли первых пациентов также Центр позитронно-эмиссионной томографии в Самаре, медицинский лучевой центр на базе больницы №10, еще один диализный центр, уже 10-й в регионе.

Губернскими врачами проведены десятки сложнейших уникальных операций, спасены тысячи жизней. Важным этапом стала и подготовка к проведению в Самаре чемпионата мира по футболу.

Основная доля инвестиций в губернское здравоохранение приходится на механизмы государственно-частного партнерства. По развитию ГЧП Самарская область входит в четверку лидеров страны - после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В самарском здравоохранении реализуются 15 проектов ГЧП с инвестициями 9 млрд рублей. Это для региона приоритетный путь создания современных высокотехнологичных медицинских центров.

Важнейшим пунктом в реализации данных проектов является то, что, несмотря на термин "частное", получать услуги в таком медучреждении могут и пациенты в рамках полиса обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно.

Отремонтирована детская поликлиника в Промышленном районе Самары, детская стоматологическая поликлиника в Ленинском р-не Самары, поликлиника в поселке Красная Глинка. Проведены ремонты в некоторых корпусах и отделениях крупнейших больниц Самары: им. Пирогова, им. Середавина и им. Семашко.

Что касается медицины за пределами крупных городов, здесь тоже есть значительные достижения. В 2018 г. в области построены четыре новых фельдшерско-акушерских пункта, в 2019 г. темп ввода увеличится почти вдвое - будут возведены девять ФАПов.

Долгожданный ремонт начат в ЦПБ Сызрани. После обращения медиков и пациентов к властям губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение выделить почти 60 млн руб. на ремонт и оснащение оборудованием и мебелью. Сейчас ремонт идет полным ходом и уже близится к завершению. Также ремонт проводится в отделении сестринского ухода и хосписа Жигулевской Центральной горбольницы.

Важным направлением модернизации системы здравоохранения в области стал переход к так называемым пациенто-ориентированным технологиям работы, нацеленным на повышение удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи.

В 13 "пилотных" медучреждениях региона внедрены принципы "Бережливой поликлиники", на это направлено 63,4 млн рублей. Смысл этого проекта в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты разведены по разным коридорам. В рамках проекта в поликлиниках региона проводится и косметический ремонт в едином стиле.

С 2019 года модернизация отрасли будет проводиться в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он, в частности, предусматривает, что до 2024 года все поселения от 100 жителей будут обеспечены амбулаториями или ФАПами. Те, где меньше сотни жителей, будут обслуживать выездные медицинские комплексы.

В регионе откроются 12 центров амбулаторной онкологической помощи, а смертность от онкологии к 2024 году должна снизиться на 6,5%, 64% новообразований будут выявляться на ранних стадиях. Запланировано переоснащение стационаров в Самарском областном и Тольяттинском онкологических диспансерах.
Сосудистые центры откроются в Тольятти, Сызрани, Большеглушицком и Нефтегорском районах. Для выездного обслуживания пациентов предусмотрена закупка передвижных флюорографов и маммографов.

Впервые жители Самарской области с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет государственных средств.

В этом году за счет федеральных средств медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, впервые обеспечиваются медицинскими изделиями. Так, в 2018 г. в Самарской области в 42 лечебных учреждения поставляется 3500 медицинских изделий, из них для использования на дому - 271. Общая сумма составляет 58,1 млн рублей.

"В рамках федеральной программы обеспечиваем пациентов специальными аппаратами для респираторной поддержки, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. - Эта программа будет продолжена до 2020 года, и мы надеемся, что всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому, сможем снабдить необходимыми медицинскими изделиями".

В настоящее время выдача аппаратов  пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице №4 и Тольяттинской городской клинической больнице №5  - взрослым, а детям - в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина и Самарской областной детской  клинической больнице №1 им. Н.Н.Ивановой.

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